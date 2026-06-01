Новый участок Южно-Лыткаринской автодороги официально открыт в Подмосковье

Новый участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) официально открыт в Подмосковье. Об этом сообщает 360.RU.
Участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) соединяет Егорьевское шоссе с трассой М-12 «Восток». Он стал продолжением ранее запущенного отрезка от Володарского шоссе, что позволило создать бессветофорное движение на 23-километровом маршруте от Ленинского округа до Балашихи.
Участок поможет перераспределить до 30% транзитного транспорта с крупных автомагистралей, таких как МКАД, М-2, М-4, М-5 и Каширское шоссе. Это значительно снизит нагрузку на дороги и улучшит условия для местных жителей.
Южно-Лыткаринская автодорога станет альтернативой МКАД и улучшит транспортную доступность для более чем 3,5 миллиона жителей Москвы и Московской области. В ее составе будет 10 транспортных развязок и 64 новых искусственных сооружения, включая мосты и путепроводы.
Время в пути для водителей сократится. Например, от М-5 до Лыткаринского шоссе можно будет доехать за 10−15 минут вместо 25 минут, как это было ранее. Это особенно важно для жителей Ленинского округа, Лыткарина, Люберец, Балашихи, Жуковского и Раменского.
Губернатор Андрей Воробьев отметил, что подобные инфраструктурные проекты способствуют росту предприятий и созданию новых рабочих мест. «Мы видим значительное снижение нагрузки на муниципальные и региональные дороги», — добавил он.
Полное завершение строительства Южно-Лыткаринской автодороги запланировано на сентябрь 2026 года. На данный момент общая готовность трассы составляет 87%, и в проекте задействованы 1350 рабочих и свыше 380 единиц техники. В летний период планируется запуск еще нескольких участков, что дополнительно улучшит транспортную ситуацию в регионе.