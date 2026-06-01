Стало известно, какой будет курс юаня к рублю на Московской бирже в июне

Так, в июне текущего года он будет колебаться в диапазоне от 10,30 до 10,60 рублей. Поддержку рублю окажут пик налогового периода и высокая ключевая ставка, что делает рублевые активы привлекательными для инвесторов.
Как отметил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко, рубль может потерять поддержку от высоких цен на нефть, если произойдет дальнейшая деэскалация конфликта на Ближнем Востоке, где уже достигнуты договоренности о временном перемирии.
В то же время китайский юань также находится под влиянием экономических факторов. В центре внимания находятся меры государственной поддержки экономики Китая, включая рекордное снижение стоимости государственных кредитов.
Экономика КНР демонстрирует признаки замедления после успешного первого квартала, особенно в секторах розничной торговли и промышленности, которые показывают слабый рост по сравнению с предыдущими годами. Кроме того, рынок недвижимости в Китае продолжает оставаться слабым, с заметным снижением инвестиций в строительство жилья в январе-апреле 2026 года.
Повышенный интерес к иностранной валюте традиционно наблюдается в связи с окончанием налогового периода, а также с началом периода отпусков за границей. Об этом пишет RT со ссылкой на начальника отдела исследования инвестиционных стратегий дилера «Альфа-Форекс» Спартака Соболева. По его информации, на первой неделе лета ожидаем колебания курсов доллара в пределах 69,50−74,50 рубля.
