Россияне установили более 25 млн самозапретов на кредиты

Россияне установили 25,2 млн самозапретов на кредиты — Объединённое Кредитное Бюро (ОКБ) сообщает, что с момента запуска сервиса граждане направили 25,2 млн заявлений на установку самозапрета и 2,6 млн заявлений на его снятие. В мае было подано 750,1 тыс. заявлений на установку (‑27,7% к апрелю) и 229,8 тыс. заявлений на снятие (‑3,6% к апрелю). Всего отменено 10,5% ранее установленных запретов; на сегодняшний день самозапрет действует у 20,8 млн россиян.
По возрастным группам наибольшая доля приходится на 35−45 лет — 21,4% от всех тех, у кого действует самозапрет (в апреле было 20,5%). Доли по другим группам: 45−55 лет — 19,6% (19,5% в апреле), 25−35 лет — 12,8% (11,6% в апреле), до 25 лет — 9,5% (9,1% в апреле). Доля 55−65 лет сократилась до 18,6% с 19,6%, доля старше 65 лет — до 18,0% с 19,7%.
Региональные данные: лидером по охвату остаётся Мурманская область — около 25% жителей установили самозапрет. В Магаданской области — 23%, в Республике Коми — 22%, в Камчатском крае, Карелии и Чувашии — по 19%. В крупных центрах показатели ниже: Москва — 14%, Московская область — 15%, Санкт‑Петербург — 16%, Ленинградская область — 13%.
