Старики под прицелом? Будет ли ГАИ чаще останавливать водителей-пенсионеров

В МВД России опровергли информацию о том, что с 1 июня пожилых водителей ждут тотальные проверки на состояние здоровья на дорогах. Представитель ведомства Ирина Волк обратилась к журналистам с просьбой не тиражировать недостоверную информацию.
Между тем информация о том, что пенсионеров предлагают лишать прав, озвучивалась и раньше, и не только СМИ. И до сих пор ее не спешили опровергать. В ситуации разбирался vlg.aif.ru.
Предложили — отказались: инициативу озвучили «Ветераны России».
С инициативой о запрете вождения автомобиля для тех, кому «за» выступили в 2024 году представители движения «Ветераны России». Его председатель Ильдар Резяпов пояснил: в России действует нижний возрастной порог — 18 лет. До этого возраста жители страны не могут получить водительские права. Верхнего ограничения нет. Между тем его неплохо было бы ввести.
Общественник со ссылкой на данные МВД РФ приводил данные — пожилые в семи случаях из 10 являются виновниками дорожно-транспортных происшествий. Они — угроза для других водителей и пешеходов.
Заявление Резяпова опубликовала 19 июня 2024 года kp.ru. Уже на следующий день pnp.ru разместила опровержение: Резяпов отрицал, что движение предлагало запретить людям старше 70 лет садиться за руль.
«Речь о том, чтобы по достижении определенного возраста выдавать людям права на более короткий срок. К примеру, не на десять лет, а на пять или даже год-два в зависимости от их состояния здоровья», — заявил общественник.
«Это бесчеловечно»: нагрузка на нервы и кошельки.
О том, что в подобных мерах нет никакой необходимости, говорил тогда председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По его мнению, люди в возрасте намного более ответственны и внимательны на дорогах. Они внимательнее относятся к своему здоровью, чем более молодые россияне, чаще посещают врачей.
«Сократив срок продления прав, мы создадим повышенную нагрузку и на их нервную систему, и на кошельки», — сказал депутат.
Однако подтвердил, что рассматривается законопроект о синхронизации баз данных МВД и Минздрава. Получив информацию о диагнозах, при которых не стоит садиться за руль, Госинспекция сможет приостанавливать или вовсе обнулять права у таких водителей.
Такого же мнения придерживался вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
«Огульный запрет на вождение транспортных средств — это просто бесчеловечно. Многие люди любого возраста не должны водить автомобили в силу медицинских оснований. Но они водят, потому что у нас справки продаются», — высказался эксперт.
Лукавая статистика: много — на значит больше.
Информация о том, что на российских дорогах будет введен ужесточенный контроль за состоянием здоровья водителей старшего возраста вновь всплыла в январе 2026 года. И властями она не опровергалась.
Эксперт vlg.aif.ru, заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев собрал данные, которые приводились в СМИ:
по данным МВД, с 2017 по 2024 год количество ДТП по вине водителей 60+ возросло на 25%, число погибших в них увеличилось на 33%, а раненых на 22%;
за 2025 год и начало 2026 года фиксируется рост числа ДТП с участием водителей старше 60 лет на фоне общей стабилизации дорожной аварийности.
По старшим возрастным группам данные таковы:
число аварий по вине водителей 60−69 лет выросло в 2024 году на 7,1% по сравнению с 2023 годом;
в возрасте 70−79 лет — на 9,9%.
«Однако эти данные по пожилым водителям ниже средних показателей по всем категориям водителей, да и частота ДТП у них ниже средней, а в возрасте 80+ вообще зафиксировано снижение числа аварий, не исключено, что в связи с тем, что люди этого возраста нередко уже отказываются от поездок», — приходит к выводу юрист.
К пенсионерам — с заботой: пенсионеры — под пристальным вниманием.
«В российском законодательстве нет прямого возрастного ограничения на управление автомобилем, однако сотрудники ГАИ вправе останавливать автомобили, за рулем которых находятся пожилые люди, чтобы оценить их физическое состояние — уточнить, не испытывает ли тот усталости, головокружения или недомогания, особенно если на улице сильная жара или водитель принял лекарства, влияющие на концентрацию и реакцию», — говорит Владимир Кудрявцев.
Представитель МВД РФ Ирина Волк подчеркивает: сотрудники госавтоинспекции оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации.
«Контроль за водителями транспортных средств ведется в соответствии с порядком осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, утвержденным приказом МВД России от 02 мая 2023 г. № 264», — уточняет она в «Макс».
Загляните к врачу: о здоровье лучше позаботиться заранее.
Что касается «страшилок» по поводу того, что водителям старше 65 лет стало сложнее пройти медкомиссию. На самом деле подход и к 18-летним, и к тем, кому 60+, у медиков одинаков. Таблицы и нормативы одни и те же, что для начинающих, что для опытных водителей.
Однако с возрастом объективно ухудшается и зрение, и слух. И скрыть эти проблемы невозможно. К тому же все данные об обращениях к медикам сохраняются в наши дни в единой информационной системе.
«Водителям старше 65 лет имеет смысл заблаговременно проверить свое состояние здоровья и убедиться, что оно позволяет управлять автомобилем. А также проконсультироваться с лечащим врачом по поводу того, что принимаемые ими препараты не влияют на реакцию и концентрацию. Это не просто формальность — это вопрос личной безопасности и ответственности перед другими участниками дорожного движения», — говорит Владимир Кудрявцев.