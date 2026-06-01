Крупнейшая крымская сеть автозаправочных станций «ТЭС» перестала продавать талоны на бензин.
«На данный момент услуга продажи талонов недоступна», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Ранее на брифинге с представителями СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что на всех уровнях власти предпринимаются меры для преодоления топливного кризиса в регионе.
Советник главы Крыма Олег Крючков, в свою очередь, также отметил, что украинская пропаганда пытается вызвать панику, распространяя ложную информацию и публикуя недостоверные сообщения о полном отсутствии бензина в Крыму и призвал доверять только официальным источникам информации.
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.