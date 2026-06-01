Россия ограничит ввоз косточковых плодов и винограда из Армении

Россельхознадзор с 2 июня вводит ограничения на ввоз косточковых плодов и винограда из Армении. Как сообщили в ведомстве, под запрет попадают вишня, черешня, абрикосы, слива, персики, нектарины, а также свежий виноград.

«Россельхознадзор фиксирует участившиеся случаи нарушений при поставках армянских фруктов в Россию», — заявили в службе.

«Учитывая изложенное, со 2 июня 2026 года вводятся временные ограничения на ввоз плодов косточковых культур (из кода ТН ВЭД ЕАЭС 0809: вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и винограда свежего (из кода ТН ВЭД ЕАЭС 0806) происхождением и отправлением Республика Армения, а также на транзит указанной продукции в государства-члены ЕАЭС до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции», — добавили в Россельхознадзоре.