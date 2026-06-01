Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде перекроют дороги в день матча с Буркина-Фасо

Ограничения коснутся ряда улиц, прилегающих к стадиону «Волгоград Арена».

5 июня для обеспечения безопасности дорожного движения планируется перекрыть проезд автотранспорта по ряду улиц рядом со стадионом «Волгоград-Арена», предупреждает администрация Волгограда.

В день проведения международного товарищеского матча команды России с соперниками из Буркина-Фасо ограничения на дорогах будут действовать все сутки 5 числа — с полуночи до полуночи. От транспорта освободят улицы Зайцева от пересечения с проспектом имени В. И. Ленина до перекрестка с маршала Чуйкова и в районе входа GATE № 1, выезд со стороны ул. Батальонной на автомобильную дорогу ул. Зайцева, а также проезд от проспекта имени В. И. Ленина до входа GATE № 5 и некоторые другие участки. Транспортные потоки в объезд перекрытых участков планируется направить по улицам Возрождения и 7-й Гвардейской.

Об организации парковочных зон и схеме работы общественного транспорта в день футбольного матча власти города обещают сообщить публично в скором времени.

Ранее также в центре Волгограда изменилась схема движения автотранспорта у площади Павших Борцов.