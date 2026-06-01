В Волгограде перекроют дороги в день матча с Буркина-Фасо

В день проведения международного товарищеского матча команды России с соперниками из Буркина-Фасо ограничения на дорогах будут действовать все сутки 5 числа — с полуночи до полуночи. От транспорта освободят улицы Зайцева от пересечения с проспектом имени В. И. Ленина до перекрестка с маршала Чуйкова и в районе входа GATE № 1, выезд со стороны ул. Батальонной на автомобильную дорогу ул. Зайцева, а также проезд от проспекта имени В. И. Ленина до входа GATE № 5 и некоторые другие участки. Транспортные потоки в объезд перекрытых участков планируется направить по улицам Возрождения и 7-й Гвардейской.