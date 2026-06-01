Треть волгоградских компаний повысила зарплаты: кому повезло

28% волгоградских компаний и организаций, работающих в ЮФО, увеличили зарплаты сотрудникам. Такие данные опубликован сервис hh.ru. Еще 63% компаний сохранили оклады на прежнем уровне. Чаще всего об увеличении окладов заявляли представители энергетической отрасли, где выплаты повысили 50% организаций, а также производители продуктов питания (48%) и телекоммуникационные компании (46%). Следом идут медицина и фармакология (44%), электроника (39%), а также образование, финансовый сектор, услуги для населения и нефтегазовая отрасль — в этих отраслях оклады выросли у 36% работодателей. В тяжелом машиностроении рост зафиксировали 33% компаний.