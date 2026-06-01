На московских АЗС подорожал бензин

На московских автозаправках дизельное топливо за неделю подорожало в среднем на 56 коп. — до 78,49 ₽ за литр. Цена на бензин Аи-92 увеличилась на 24 коп. и составила 64,67 ₽ Стоимость марки Аи-95 выросла на 35 коп. — до 71,46 ₽ Статистику опубликовала Московская топливная ассоциация (МТА).
По оценкам МТА, удорожание произошло из-за скачка цен на АЗС «НефтьМагистраль». Там стоимость дизельного топлива и бензина Аи-92 выросла сразу на 5 ₽, достигнув 76,29 ₽ и 83,68 ₽ за литр соответственно. На 3 ₽ выросла цена марки Аи-95 — до 67,4 ₽
С начала 2026 года стоимость бензина Аи-92 на московских АЗС выросла уже на 2,69 ₽ Еще стремительнее оказался рост цен на дизельное топливо и бензин марки Аи-95 — он составил 2,79 ₽ и 3,04 ₽ за литр соответственно.
Сегодня РБК со ссылкой на источники писал, что вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам выработать меры по насыщению внутреннего рынка топлива. В частности, они могут включить расширение поставок из Белоруссии, увеличение выплат по импортному демпферу и продление действия нулевых пошлин на ввоз бензина до 30 июня 2027 года.