На московских АЗС подорожал бензин

Сегодня РБК со ссылкой на источники писал, что вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам выработать меры по насыщению внутреннего рынка топлива. В частности, они могут включить расширение поставок из Белоруссии, увеличение выплат по импортному демпферу и продление действия нулевых пошлин на ввоз бензина до 30 июня 2027 года.