В России вводят ограничения на ввоз косточковых плодов и винограда из Армении

Со 2 июня в России вводится временное ограничение на ввоз плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда из Армении. Соответствующее решение принял Россельхознадзор, пишет «Интерфакс».
Речь идет о продукции «происхождением и отправлением из Республики Армения», ограничивается также транзит этой продукции в государства-члены ЕАЭС. Решение принято до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции, пояснили в Россельхознадзоре.
Ведомство отмечает участившиеся случаи нарушений при поставках армянских фруктов в Россию. В адрес армянской стороны информацию о нарушениях при поставках подкарантинной продукции, связанных с выявлением карантинных для государств-членов ЕАЭС объектов.
«Участившиеся случаи обнаружений свидетельствуют о последствиях ликвидации министерства сельского хозяйства Армении. В результате структурной реформы полномочия были возложены на министерство экономики. Учитывая то, что в последнее время поставляемая из Армении продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России, можно полагать, что министерство экономики Армении испытывает структурные проблемы и не справляется с полномочиями, возложенными на него после упразднения Минсельхоза», — говорится в сообщении.
Как напоминает информагентство, с 30 мая в России действует запрет на поставки из Армении некоторых видов овощей и клубники, с 22 мая — цветов. Кроме того, приостановлена продажа некоторых видов армянских вин и коньяка.