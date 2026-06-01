Депутат Аксаков не исключил падения ипотечных ставок ниже 15%

Ставки по ипотечным кредитам могут упасть ниже 15% после снижения ключевой ставки до 10−11%, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее он прогнозировал снижение ставки до 10% к концу 2026 года, хотя текущие инфляционные процессы ограничивают резкие шаги.
«Мы ожидаем, что когда ключевая ставка снизится, как я уже сказал, к концу года до 10−11%, ипотечные кредиты могут снизиться ниже 15%, по крайней мере, не больше 15%, соответственно, люди будут охотнее брать ипотечные кредиты, и тогда она оживет», — заявил Аксаков ТАСС.
Аксаков ранее предсказывал, что к концу 2026 года ключевая ставка Банка России может снизиться до 10%. Он считает, что это реальная цель. Но сейчас инфляция не позволяет банку резко снизить ставку на 1,5−2% от текущего уровня.
Ранее KP.RU сообщил, что Аксаков уверен в снижении ключевой ставки в России до 13,5% в ближайшее время.