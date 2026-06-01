Ту-214 пошли в небо: ОАК передает самолеты заказчикам

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) приступила к передаче заказчикам пассажирских самолетов Ту-214. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава ОАК Вадим Бадеха, передает ТАСС.

«По Ту-214 поставки уже идут», — подчеркнул Бадеха. Речь идет о российских двухдвигательных лайнерах среднемагистрального класса. Воздушное судно предназначено для выполнения полетов на расстояние до 4,5 тыс. километров.

В декабре 2025 года обновленный Ту-214 с новым российским бортовым радиоэлектронным оборудованием и современными системами безопасности получил свидетельство об одобрении главного изменения конструкции от Росавиации. Документ открыл путь к серийному выпуску лайнеров.

Как ранее информировал глава Минпромторга Антон Алиханов, сборку фюзеляжа Ту-214 удалось сократить до 12 дней. Благодаря этому Казанский авиационный завод, который выпускает данные самолеты, планирует нарастить производство — выйти на показатель в 20 воздушных судов ежегодно. К концу 2027 года предприятие рассчитывает достичь этого объема выпуска, тогда как ранее завод собирал лишь один лайнер в год.

