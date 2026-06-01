Ту-214 пошли в небо: ОАК передает самолеты заказчикам

Как ранее информировал глава Минпромторга Антон Алиханов, сборку фюзеляжа Ту-214 удалось сократить до 12 дней. Благодаря этому Казанский авиационный завод, который выпускает данные самолеты, планирует нарастить производство — выйти на показатель в 20 воздушных судов ежегодно. К концу 2027 года предприятие рассчитывает достичь этого объема выпуска, тогда как ранее завод собирал лишь один лайнер в год.