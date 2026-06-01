В России подготовили меры по наращиванию поставок топлива

Власти РФ рассмотрят возможность закупать керосин JET A-1 за рубежом.

Источник: Комсомольская правда

Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго, Минтрансу и Росавиации рассмотреть возможность использования авиационного керосина марки JET A-1 в российских топливно-заправочных комплексах (ТЗК) для заправки самолетов, включая смешение с марками РТ и ТС-1. Также обсуждается сохранение демпферной поддержки для импортного JET A-1.

С 2021 года государство компенсирует авиакомпаниям 65% разницы между экспортной стоимостью топлива и установленной отсечкой, которая в 2026 году составляет 67,3 тыс. руб. за тонну.

Кроме того, рассматривается логистика морского импорта JET A-1, включая определение портов выгрузки, терминалов и мест хранения для последующей перевалки на железнодорожный транспорт.

Ранее KP.RU сообщил, что правительство России запретило экспорт авиационного керосина с 1 июня 2026 года до 30 ноября 2026 года. Это решение, принятое впервые, охватывает весь туристический сезон.

