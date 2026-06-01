Ереван бросает вызов Москве: экспорт в ЕС хотят взвинтить в пять раз

Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил о планах властей республики до конца текущего года увеличить поставки товаров в страны Европейского союза в четыре и даже в пять раз. Соответствующее заявление глава ведомства сделал на брифинге в понедельник.

По словам Папояна, профильное министерство уже подготовило программы поддержки экспорта на европейском и ближневосточном направлениях. Как уточнил министр, речь идет о компенсации предпринимателям транспортных расходов и таможенных пошлин. Глава Минэкономики подчеркнул, что власти намерены проводить «более агрессивную политику» в этом направлении, несмотря на то что двукратный рост поставок в Евросоюз уже зафиксирован.

Геворг Папоян уточнил, что Ереван рассчитывает поставлять на европейский рынок фрукты, овощи, а также товары обрабатывающей промышленности. При этом, комментируя сложности с экспортом армянской сельхозпродукции в Россию, чиновник выразил надежду на оперативное урегулирование этих вопросов после парламентских выборов.

Между тем на прошлой неделе Россельхознадзор уведомил об ограничениях на ввоз плодоовощной продукции из Армении с 30 мая. В российском надзорном ведомстве пояснили, что вынуждены пойти на такой шаг из-за систематических нарушений при поставках армянских овощей и фруктов, в том числе клубники, в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Дополнительные ограничения были введены и на рыбную продукцию — Армении предписано со 2 июня приостановить ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции для поставок в РФ практически со всех предприятий, за исключением двух, успешно прошедших проверку.

