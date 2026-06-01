Ереван бросает вызов Москве: экспорт в ЕС хотят взвинтить в пять раз

Между тем на прошлой неделе Россельхознадзор уведомил об ограничениях на ввоз плодоовощной продукции из Армении с 30 мая. В российском надзорном ведомстве пояснили, что вынуждены пойти на такой шаг из-за систематических нарушений при поставках армянских овощей и фруктов, в том числе клубники, в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Дополнительные ограничения были введены и на рыбную продукцию — Армении предписано со 2 июня приостановить ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции для поставок в РФ практически со всех предприятий, за исключением двух, успешно прошедших проверку.