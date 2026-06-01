Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компания FTI Consulting выплатит США $1 млн за нарушение санкций против России

Американские власти полагают, что FTI Consulting в период с апреля 2019 года по май 2021 года неоднократно осуществляла операции, касающиеся долговых обязательств ВТБ.

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Американская компания FTI Consulting выплатит более $1 млн в качестве компенсации властям США, обвинившим ее в нарушении введенных Вашингтоном антироссийских санкций. Об этом говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Как следует из документа, компания «согласилась выплатить $1 050 000 в рамках урегулирования ситуации с ее потенциальной административной ответственностью за явные нарушения санкций Управления по контролю за иностранными активами против финансового сектора России». Американские власти полагают, что FTI Consulting, головной офис которой находится в Вашингтоне, в период с апреля 2019 года по май 2021 года неоднократно осуществляла операции, касающиеся долговых обязательств ВТБ.

В заявлении уточняется, что представители FTI содействовали сотрудникам управления при проведении расследования. Компания специализируется на оказании консультационных услуг.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше