Правительство внесло в Госдуму законопроект о поддержке «Почты России»

В апреле 2025 года в Счетной палате заявили, что деятельность «Почты России» приносит убытки и не способствует развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в стране. В марте этого года Минцифры внесло в правительство законопроект о мерах поддержки «Почты России». По словам главы министерства, инициатива направлена на то, чтобы обеспечить «Почту России» стабильными источниками дохода. 25 мая инициативу поддержала правкомиссия.