Кабмин сделает данные о просмотрах медиаконтента точнее

Просмотры будут привязываться к номеру телефона пользователя, а после этого обезличиваться онлайн-кинотеатрам и соцсетями, сообщили в Минцифры.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Статистика о просмотрах медиаконтента в социальных сетях и онлайн-кинотеатрах станет точнее, а обезличивание соответствующих данных — надежнее. Постановление об этом подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Просмотры будут привязываться к номеру телефона пользователя, а после этого обезличиваться онлайн-кинотеатрам и соцсетями. Это позволит учитывать полную аудиторию сериалов и других видеопроектов. Например, можно будет понять, сколько сезонов сериала смотрит один зритель с разных устройств и на разных площадках», — прокомментировали в Минцифры РФ улучшенную точность статистики.

Более надежное обезличивание данных будет обеспечиваться «хэшированием идентификаторов», за которое будут ответственны «две независимые компании». Это, как пояснили в министерстве, позволит подтвердить, что для данных обеспечена полная анонимность при передаче.

В Минцифры напомнили, что соцсети и онлайн-кинотеатры, находящиеся в реестре Роскомнадзора, передавали сведения о просмотрах измерителю в лице Mediascope, а анонимизировали данные сами соцсети и кинотеатры. Говоря о вводимых новшествах, в министерстве подчеркнули, что по-прежнему нельзя будет узнать, что именно смотрел конкретный пользователь.