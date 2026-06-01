Финляндия обогнала Испанию и Грецию по числу безработных

Согласно прогнозу Министерства экономики и занятости Финляндии, опубликованному 19 мая, средний уровень безработицы в стране в 2026 году составит 10,2%, в 2027-м ожидается снижение до 9,8%, а в 2028-м — до 9,3%. При этом число длительно безработных — тех, кто не может найти работу более года, — к лету 2026 года вырастет до 144 тыс. человек, однако после этого начнет снижаться. Сокращение потока иммигрантов, в том числе за счет уменьшения числа украинцев с временной защитой и снижения трудовой миграции, также повлияет на динамику занятости: как отмечает министерство, численность трудоспособного населения Финляндии в ближайшие годы существенно не вырастет.