Финляндия обогнала Испанию и Грецию по числу безработных

По данным Евростата, опубликованным в понедельник, 1 июня, в апреле 2026 года уровень безработицы в Финляндии составил 10,7%. Это самый высокий показатель среди всех стран Евросоюза.
Средний уровень безработицы по Евросоюзу в апреле достиг 6%, а в странах еврозоны — 6,3%. Таким образом, финский показатель оказался почти вдвое выше общеевропейского. В тройку антилидеров также вошли Испания (10,3%) и Греция (9,5%), причем Финляндия обошла Испанию еще в прошлом году, когда безработица в стране впервые превысила 10%.
Выше среднего уровня по ЕС безработица также зафиксирована в Швеции (8,5%), Франции (8,2%), а также в Люксембурге и Дании (по 7%). Среди стран Балтии наиболее сложная ситуация — в Латвии (7,1%), тогда как в Литве этот показатель составил 6,5%, а в Эстонии — 6,3%.
Финские власти прогнозируют, что напряженная ситуация на рынке труда сохранится еще несколько лет. По оценке министерства занятости и экономики страны, высокий уровень безработицы может не снижаться до конца 2028 года — в ведомстве это связывают с ухудшением экономических перспектив и задержкой восстановления занятости.
Финансист и бывший глава совета директоров Sampo Group, Nordea и UPM-Kymmene Бьорн Валрус призвал пересмотреть подход к рынку труда. По его мнению, реформы должны быть направлены на то, чтобы больше людей могли получить работу, даже если это будет связано с более низкой оплатой.
Согласно прогнозу Министерства экономики и занятости Финляндии, опубликованному 19 мая, средний уровень безработицы в стране в 2026 году составит 10,2%, в 2027-м ожидается снижение до 9,8%, а в 2028-м — до 9,3%. При этом число длительно безработных — тех, кто не может найти работу более года, — к лету 2026 года вырастет до 144 тыс. человек, однако после этого начнет снижаться. Сокращение потока иммигрантов, в том числе за счет уменьшения числа украинцев с временной защитой и снижения трудовой миграции, также повлияет на динамику занятости: как отмечает министерство, численность трудоспособного населения Финляндии в ближайшие годы существенно не вырастет.
