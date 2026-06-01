Глава Комиссии США по изящным искусствам прибыл в Петербург для участия в ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший, которого президент США Дональд Трамп направил на ПМЭФ-2026, прилетел в Санкт-Петербург, передает корреспондент ТАСС.
Кук является первым за несколько лет официальным представителем США, который примет участие в мероприятиях форума. Согласно программе, он будет в числе участников сессии «Россия — США: диалог культур», которая состоится 4 июня. В последние годы американская делегация принимала участие в ПМЭФ на уровне представителей деловых кругов, общественных деятелей.