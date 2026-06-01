Глава Комиссии США по изящным искусствам прибыл в Петербург для участия в ПМЭФ

Кук является первым за несколько лет официальным представителем США, который примет участие в мероприятиях форума. Согласно программе, он будет в числе участников сессии «Россия — США: диалог культур», которая состоится 4 июня. В последние годы американская делегация принимала участие в ПМЭФ на уровне представителей деловых кругов, общественных деятелей.