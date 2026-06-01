Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Комиссии США по изящным искусствам прибыл в Петербург для участия в ПМЭФ

Родни Мимс Кук-младший является первым за несколько лет официальным представителем Соединенных Штатов, который примет участие в мероприятиях форума.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший, которого президент США Дональд Трамп направил на ПМЭФ-2026, прилетел в Санкт-Петербург, передает корреспондент ТАСС.

Кук является первым за несколько лет официальным представителем США, который примет участие в мероприятиях форума. Согласно программе, он будет в числе участников сессии «Россия — США: диалог культур», которая состоится 4 июня. В последние годы американская делегация принимала участие в ПМЭФ на уровне представителей деловых кругов, общественных деятелей.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше