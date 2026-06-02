Нацбанк повысил курс доллара и курс евро на 2 июня

Национальным банком изменены курсы валют на 2 июня, вторник. В частности, курс доллара и курс евро выросли, а курс российского рубля немного просел.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на вторник, 2 июня, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,7698 белорусского рубля, 1 евро — 3,2269 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8563 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, установленными на понедельник, 1 июня, курс доллара и курс евро выросли, а курс российского рубля уменьшился во вторник, 2 июня. Сильнее в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0098 белрубля, курс евро подрос на 0,0146 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0111 белрубля.
