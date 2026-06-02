Экономист Широв рассказал, сколько РФ заработала на конфликте США и Ирана

Война на Ближнем Востоке принесла дополнительные средства в российскую казну, но их не стоит переоценивать. Об этом заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.
В интервью aif.ru Широв подтвердил, что пока бюджет получил очень незначительные объемы дополнительных доходов. «Но они есть, и это, конечно, существенное подспорье, потому что в январе-феврале ситуация с доходами была тяжелой. А теперь мы получаем передышку для того, чтобы провести балансировку бюджетной системы и подготовиться к возможному снижению цен на нефть в следующем году», — добавил экономист.
Широв считает, что Минфин будет очень осторожно распоряжаться дополнительными деньгами. «Что-то пойдет на уменьшение дефицита бюджета, но что-то будет зарезервировано на “черный день”, — сказал специалист.
Точный размер «иранской премии» России будет зависеть от того, какими будут цены на нефть и производимую из нее продукцию, сколько этой продукции российским экспортерам удастся продать, уточнил Широв. «Как мы знаем, есть логистические ограничения, поэтому сильно нарастить экспорт вряд ли получится. А за счет роста цен, думаю, прибавка может составить примерно 0,5% ВВП, то есть 1−1,2 трлн рублей», — сказал эксперт.
Полностью интервью Александра Широва читайте на aif.ru.