Экономист Широв рассказал, сколько РФ заработала на конфликте США и Ирана

Экономист Широв раскрыл, насколько выгодным оказался конфликт на Ближнем Востоке для России.

Источник: Аргументы и факты

Война на Ближнем Востоке принесла дополнительные средства в российскую казну, но их не стоит переоценивать. Об этом заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

В интервью aif.ru Широв подтвердил, что пока бюджет получил очень незначительные объемы дополнительных доходов. «Но они есть, и это, конечно, существенное подспорье, потому что в январе-феврале ситуация с доходами была тяжелой. А теперь мы получаем передышку для того, чтобы провести балансировку бюджетной системы и подготовиться к возможному снижению цен на нефть в следующем году», — добавил экономист.

Широв считает, что Минфин будет очень осторожно распоряжаться дополнительными деньгами. «Что-то пойдет на уменьшение дефицита бюджета, но что-то будет зарезервировано на “черный день”, — сказал специалист.

Точный размер «иранской премии» России будет зависеть от того, какими будут цены на нефть и производимую из нее продукцию, сколько этой продукции российским экспортерам удастся продать, уточнил Широв. «Как мы знаем, есть логистические ограничения, поэтому сильно нарастить экспорт вряд ли получится. А за счет роста цен, думаю, прибавка может составить примерно 0,5% ВВП, то есть 1−1,2 трлн рублей», — сказал эксперт.

Полностью интервью Александра Широва читайте на aif.ru.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше