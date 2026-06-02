Кабмин поручил принять решение о дивидендах по «префам» РЖД за 2025−2026 годы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Правительство РФ поручило принять в 2027 году решение о дивидендах по привилегированным акциям РЖД всех типов за 2025 и 2026 годы. Это следует из опубликованного распоряжения правительства РФ.
«Минфину России, Минтрансу России и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов Российской Федерации для участия в заседании совет директоров открытого акционерного общества “Российские железные дороги” (далее — общество), а также при формировании позиции акционера — Российской Федерации в обществе обеспечить реализацию следующих мероприятий: принять решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям общества всех типов за 2025 и 2026 годы в 2027 году», — говорится в распоряжении.
При этом кабмин поручил не принимать решение о выплате дивидендов по «префам» РЖД всех типов за 2025 год в 2026 году.