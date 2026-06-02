В Госдуме предложили продлить режим самозанятости до 2035 года

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Специальный налоговый режим для самозанятых нужно продлить до 2035 года. Письмо с таким предложением на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил первый замруководителя фракции «Справедливая Россия», первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
«Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, поручить проработать следующие предложения: рассмотреть возможность продления периода действия специального налогового режима “Налог на профессиональный доход” до 2035 года», — говорится в документе.
Также депутат предложил увеличить с 2027 года предельный размер годового дохода самозанятого до 3 млн рублей, а также рассмотреть возможность его ежегодной индексации с учетом инфляции и изменения социально-экономических условий.
Сейчас режим самозанятости действует до 31 декабря 2028 года, он стал одним из наиболее востребованных инструментов легальной занятости граждан, отмечается в письме. При этом, считает депутат, годовой лимит дохода для самозанятых в 2,4 млн рублей не в полной мере соответствует текущим экономическим условиям.
«Если лимит дохода не меняется годами, а цены и расходы растут, мы фактически выталкиваем часть людей из комфортного и прозрачного режима. Нужно дать самозанятым горизонт планирования, продлить режим и справедливо индексировать лимит дохода», — рассказал Гусев ТАСС.
Он добавил, что совершенствование режима налога на профессиональный доход позволит поддержать доходы граждан, сохранить привлекательность легальной самостоятельной занятости и укрепить доверие к специальным налоговым режимам.