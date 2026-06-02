Эксперт Бхадаурия: Индия стала покупать больше нефти у РФ из-за конфликта в Иране

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Индия продолжит наращивать закупки российской нефти, которые выросли после начала кризиса в Ормузском проливе. Об этом ТАСС заявил директор центра стратегических исследований и моделирования Объединенного института оборонных исследований Индии, генерал-майор в отставке Ракеш Бхадаурия.
«Индия закрывает 70−80% потребностей в энергии за счет импорта, и нашим основным поставщиком была Россия. Поэтому даже после конфликта на Украине мы продолжали покупать нефть у России. Торговый оборот РФ и Индии в 2025 году превысил $65 млрд. Из-за санкций он мог иметь кратковременный спад, но затем, после кризиса в Иране, снова вырос, и сейчас мы покупаем гораздо больше нефти у России и будем покупать в дальнейшем», — сказал эксперт.
По его словам, ситуация в Ормузском проливе сказалась не на поставках нефти, а сжиженного природного газа (СПГ) в Индию. «Мы не получаем тот СПГ, который необходим нашей стране для бытовых и промышленных целей», — отметил Бхадаурия.
28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Власти Ирана также приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики.