Экономист оценил масштаб возможной девальвации «переукреплённого» рубля

Однозначного ответа на вопрос, выгоден российской экономике крепкий рубль или нет, не существует. Об этом в интервью aif.ru заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.
«Для компаний, которые ввозят импортное оборудование, это благо. Для граждан, покупающих импортные товары и услуги, это тоже плюс. Уже ясно, например, что выездной туризм в этом году у нас тоже будет существенно выше, чем в предыдущем, даже несмотря на все ограничения с визами и логистикой. При таком курсе рубля многие поедут отдыхать за границу, понимая, что это стало дешевле», — сказал Широв.
В то же время от крепкого рубля страдают экспортеры и федеральный бюджет, который сильно теряет в номинальных доходах, отметил эксперт.
По мнению Широва, рубль сейчас является переукреплённым. «Но и избыточно девальвировать его курс нельзя — экспортеры и бюджет от этого выиграют, а остальная экономика проиграет. Нужно искать баланс. Думаю, снижение курса рубля примерно на 10% было бы в этом плане оптимальным. Вопрос в тех механизмах, которые могут быть для этого использованы. Повышение спроса, в том числе и на импортную продукцию, является одним из самых действенных механизмов», — заключил экономист.
