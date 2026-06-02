Bloomberg: ЕС может изменить бюджетные правила для преодоления энергокризиса

В Евросоюзе действуют строгие правила бюджетной политики — дефицит госбюджета не должен превышать 3% ВВП, в случае нарушения странам грозит штраф со стороны ЕС. В рамках ускоренной милитаризации блока Еврокомиссия обещала странам-членам активировать по их запросу положение об исключениях из финансовых норм ЕС. По этой схеме страны блока смогут тратить до 1,5% ВВП на военные нужды, что не будет засчитываться как нарушение правил.