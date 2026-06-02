Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили продлить режим самозанятости: вот насколько

В Госдуме хотят продлить режим самозанятости до 2035 года.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили продлить действие спецналогового режима для самозанятых до 2035 года. С подобной инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. Текст документа есть у ТАСС.

«Нужно дать самозанятым горизонт планирования, продлить режим и справедливо индексировать лимит дохода», — сказал Гусев в письме.

Депутат также предложил с 2027 года поднять годовой лимит дохода для самозанятых до 3 млн рублей и ежегодно индексировать его с учетом инфляции и социально-экономической динамики.

По его словам, улучшение режима НПД поддержит доходы граждан, сохранит привлекательность легальной самозанятости и укрепит доверие к спецрежимам.

Напомним, режим самозанятости действует до 31 декабря 2028 года.

Как ранее писал KP.RU, в 2025 году число самозанятых граждан выросло почти на 27%.