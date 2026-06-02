В России предложили продлить режим самозанятости: вот насколько

В России предложили продлить действие спецналогового режима для самозанятых до 2035 года. С подобной инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. Текст документа есть у ТАСС.
«Нужно дать самозанятым горизонт планирования, продлить режим и справедливо индексировать лимит дохода», — сказал Гусев в письме.
Депутат также предложил с 2027 года поднять годовой лимит дохода для самозанятых до 3 млн рублей и ежегодно индексировать его с учетом инфляции и социально-экономической динамики.
По его словам, улучшение режима НПД поддержит доходы граждан, сохранит привлекательность легальной самозанятости и укрепит доверие к спецрежимам.
Напомним, режим самозанятости действует до 31 декабря 2028 года.
в 2025 году число самозанятых граждан выросло почти на 27%.