Премьер Греции: зеленый переход не должен вредить конкурентоспособности судоходства

АФИНЫ, 2 июня. /ТАСС/. Зеленый переход в экономике необходим, но ни при каких обстоятельствах он не может осуществляться за счет конкурентоспособности судоходства и становиться дополнительным бременем для потребителей. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на открытии морской выставки Posidonia 2026.
«Я прагматик: зеленый переход необходим, но ни при каких обстоятельствах — повторяю, ни при каких обстоятельствах — он не может осуществляться в ущерб конкурентоспособности судоходства, а через него — общества и производства, — подчеркнул Мицотакис, слова которого приводит пресс-служба главы правительства. — Мы прекрасно знаем, что любое повышение стоимости транспортировки продукции автоматически перекладывается на конечных потребителей. А это в эпоху повышенной инфляции просто недопустимо».
Глава правительства подчеркнул, что первенство Греции в судоходстве «не может быть принесено в жертву на алтаре чрезмерных амбиций в рамках борьбы с климатическим кризисом, сопровождающейся мерами, которые могут оказаться бесполезными, а иногда даже карательными». «Поэтому мы должны сосредоточиться на достижимых целях. Глобальные морские перевозки приводят к менее чем 2% выбросов углекислого газа, но в то же время на них приходится 90% мировой торговли», — пояснил премьер.
При этом Мицотакис выразил мнение, что зеленый переход — это инвестиции в будущее. «Я считаю важным, что греческий флот уже находится в авангарде этой трансформации, внедряя энергосберегающие технологии, системы очистки от диоксида серы и имея возможность использовать альтернативные виды топлива», — сказал премьер. Он отметил, что «неслучайно Греция сейчас занимает третье место в мире по производству электроэнергии с помощью солнечных электрических систем и девятое место по производству электроэнергии с помощью ветровой энергии». «Мы превратились из страны — импортера электроэнергии в страну, экспортирующую электроэнергию своим балканским соседям», — сказал Мицотакис.