Почти 5 млн квадратов будущего — как 26 проектов КРТ изменят карту Приморья до 2044 года

Проекты существенно различаются по степени проработки. Одни уже находятся на стадии подготовки документации, общественных обсуждений или поиска инвесторов, по другим известны застройщики и основные параметры будущей застройки. Другие пока существуют лишь в виде строчек официального плана без опубликованных концепций и детальных характеристик. Именно поэтому документ интересен не только масштабами заявленного строительства, но и количеством вопросов, которые пока остаются без ответа.
От Юмашева до острова Елены: самые известные проекты КРТ.
Несмотря на то, что значительная часть территорий из нового плана пока остается вне публичного обсуждения, несколько проектов КРТ уже успели стать одними из самых заметных градостроительных кейсов Владивостока. Одни дошли до стадии подготовки площадок и утверждения документации, другие до сих пор сопровождаются спорами вокруг социальной инфраструктуры, транспортной нагрузки и законности принимаемых решений.
Среди наиболее известных проектов — КРТ на улице Адмирала Юмашева. Именно его нередко называют первым полноценным примером реализации механизма комплексного развития территорий во Владивостоке. Проект предусматривает реновацию территории бывшего рынка и благоустройство входной группы парка Минного городка с созданием нового жилого квартала, общественных пространств и объектов социальной инфраструктуры.
Реализацией занимается специализированный застройщик «Парковые высоты», входящий в группу компаний «Остов». Площадь территории составляет около 1,65 гектара. В рамках проекта планируется демонтаж существующих торговых и хозяйственных объектов, строительство жилого комплекса высотой до 25 этажей со встроенным детским садом, современного крытого рынка, благоустройство общественных пространств, создание велодорожек и пешеходных связей с парком Минного городка и остановками общественного транспорта. Завершить строительство предполагается к 2030 году. Общий объём жилья составит около 15,9 тысячи квадратных метров.
Одним из самых обсуждаемых стал проект в районе улицы Спортивной. Постановление о комплексном развитии территории площадью почти 15 гектаров было утверждено летом 2025 года. Согласно первоначальной концепции, здесь планировалось построить 18 жилых домов высотой от 11 до 44 этажей, а общий объём жилья должен был составить около 155 тысяч квадратных метров. Также проект предусматривал строительство образовательного комплекса, детских садов, спортивных объектов и нового рыночного пространства.
После утверждения документации началась расчистка территории бывшего вещевого рынка и демонтаж незаконных торговых объектов. Однако именно на этом этапе проект столкнулся с серьёзными претензиями со стороны надзорных органов. В 2025 прокуратура Приморского края внесла протест на утвержденную документацию, указав на целый ряд проблем. По мнению ведомства, предусмотренных проектом школ и детских садов было недостаточно для будущего населения района. Кроме того, вопросы возникли к обеспеченности территории инженерной инфраструктурой и транспортными решениями.
Ситуация получила широкий общественный резонанс, и в нее пришлось вмешаться губернатору Приморья Олегу Кожемяко. Во время прямого эфира глава региона сообщил, что протест прокуратуры был удовлетворён, а проект направлен на доработку. Власти заявили, что при дальнейшей реализации КРТ должны быть учтены замечания надзорных органов, мнение жителей и необходимость строительства дополнительных социальных объектов.
Несмотря на возникшие споры, от самой идеи комплексного развития территории власти не отказались. Согласно плану реализации КРТ, завершение проекта по-прежнему запланировано до 2038 года, а общий объём жилья должен составить около 155 тысяч квадратных метров.
Также одним из известных проектов КРТ остаётся территория в районе улицы Тюменской рядом с Нагорным парком. В феврале 2026 года администрация Владивостока подвела итоги аукциона на право комплексного развития этой площадки. Победителем стала компания СЗ «Тюменская», связанная с группой компаний «Эдельвейс» приморского застройщика Андрея Беззубкина. За право реализации проекта инвестор предложил 35,56 млн рублей — всего на один шаг выше стартовой цены.
Фактически речь идёт о полном преобразовании территории площадью 6,5 гектара. Согласно утверждённому мастер-плану, до 2033 года здесь должны появиться до десяти жилых домов высотой от семи до 30 этажей, рассчитанных примерно на 2400 жителей. Общий объём жилья составит 79,2 тысячи квадратных метров. При этом построят комбинированный блок начальной школы и детского сада на 430 мест, новые дороги, инженерные сети.
В числе проектов фигурирует и КРТ в районе Снеговой Пади. Это первый во Владивостоке договор комплексного развития территории, заключённый по инициативе правообладателя земельного участка. Реализация проекта рассчитана до 2038 года, а объём нового жилья должен составить 208,8 тысячи кв. метров.
Девелопером выступает группа компаний «Восточный луч», уже реализовавшая в Снеговой Пади несколько жилых комплексов. Договор о комплексном развитии территории был подписан в декабре 2024 года, после чего началась подготовка документации по планировке будущего квартала. Помимо строительства жилья, проект предусматривает возведение школы на 1550 мест, детского сада на 420 мест, культурно-просветительского центра, а также благоустройство масштабного паркового пространства.
Особое место в списке занимает остров Елены. Этот проект включен в план КРТ до 2044 года. Согласно утверждённым параметрам, здесь планируется строительство 375 тысяч квадратных метров жилья, а сама территория рассматривается как будущий новый район Владивостока с туристической и рекреационной инфраструктурой. Главный архитектор Приморья Антон Глушков даже назвал его «первым островным» КРТ в России. Разработкой концепции занимается московское архитектурное бюро «Меганом» совместно с приморскими специалистами, а девелопером выступает группа компаний «Остов».
На южной части острова площадью около 42 гектаров планируется создать полноценный «мини-город» с яхтенной гаванью, пятизвёздочным отелем со SPA-комплексом, ресторанами, общественными пространствами, школой и детскими садами. Первым этапом реализации станет строительство моста через канал, который соединит остров Елены с островом Русский. Завершить его планируют к лету 2027 года.
Мини-город с яхтенной гаванью, школой и отелем — что ждет остров Елены в Приморье.
Первым этапом проекта станет строительство моста от острова Русский через канал.
Отдельного внимания заслуживает территория в районе улицы Всеволода Сибирцева. Здесь предусмотрено строительство 239,4 тысячи квадратных метров жилья, а сам проект рассчитан до 2038 года. Последние публичные обсуждения этой площадки проходили в 2025 году, после чего новых официальных сообщений о ходе реализации практически не появлялось.
Тогда администрация Владивостока представила проект планировки и межевания территории площадью 6,6 гектара в границах улиц Всеволода Сибирцева, Некрасовской, Фонвизина, Щедрина и Ломоносова. Документ предусматривал строительство трёх жилых домов высотой до 30 этажей, двух среднеэтажных домов, трёх деловых центров, торгово-делового комплекса, библиотеки, двух крытых спортивных залов, детского сада на 100 мест и даже научно-исследовательского центра. Для реализации проекта планировалось снести 32 объекта капитального строительства, включая 27 жилых домов. Также в документации фигурировали реконструкция нескольких улиц и перспективное строительство тоннеля, предусмотренного Генеральным планом Владивостока.
Несмотря на масштаб заявленных преобразований, с момента публикации проекта новых публичных заявлений о дальнейшем продвижении КРТ на Всеволода Сибирцева практически не было, хотя сама территория вошла в утверждённый краевыми властями план развития до 2038 года.
Три 30-этажки и библиотека: 6,6 га на Всеволода Сибирцева во Владивостоке готовят к реновации.
Администрация Владивостока опубликовала новый проект планировки и межевания территории в районе улицы Карамзина.
Одним из проектов, по которым уже появились конкретные параметры будущей застройки, является КРТ в районе улиц Державина и Суханова. Реализация территории рассчитана до 2035 года, а объём жилья должен составить 202,6 тысячи квадратных метров. При этом договор КРТ на сегодняшний день ещё не заключён, а инвестор официально не определён.
В конце мая этого года администрация Владивостока вынесла на общественные обсуждения обновлённый проект планировки территории площадью 14,8 гектара в районе Орлиной сопки. Документация предусматривает масштабную реновацию кварталов частной и аварийной застройки с формированием нового городского пространства вокруг строящегося музейно-театрального и образовательного комплекса. Помимо жилья здесь планируется строительство гостиницы на 200 номеров, офисного здания, многоуровневых парковок и реконструкция дорожной сети. Проект предполагает снос существующих жилых домов и гаражных кооперативов, а реализация разбита на несколько этапов вплоть до 2040 года.
Второй центр города, реновация промзон и старые проекты РЗТ.
Отдельно в документе фигурируют сразу два проекта КРТ в районе Второй Речки. Согласно утверждённому плану, на одной площадке до 2039 года предполагается строительство 104,8 тысячи квадратных метров жилья, на второй — ещё 64,7 тысячи квадратных метров с завершением реализации к 2033 году.
Официально власти пока не раскрывали, какие именно территории подразумеваются под этими проектами. Однако сама Вторая Речка в последние годы считается одной из ключевых точек будущей реновации Владивостока. Именно здесь реализуется ряд крупных девелоперских проектов, включая жилой комплекс STARK группы компаний «Остов». Руководство компании ранее заявляло о планах сформировать на Второй Речке фактически «второй центр города» с общественными пространствами, благоустроенной набережной и новой городской инфраструктурой.
Кроме того, в разных градостроительных концепциях последних лет район Второй Речки неоднократно рассматривался как территория масштабного преобразования. Архитекторы предлагали проекты реновации долины реки, создания общественно-деловых пространств, культурных кластеров и прогулочных набережных вдоль русла Второй Речки.
«Наша задача — создать здесь второй центр города» — Игорь Шаповалов об обустройстве района Второй речки.
Смогут ли во Владивостоке на проспекте Столетия возникнуть вторые «Патрики».
Фигурирует в документе и проект в районе улицы Слуцкого. Ещё в 2022 году во Владивостоке проходили общественные обсуждения проекта реновации промышленной зоны площадью около 24 гектаров в районе улицы Слуцкого, 5а. Тогда предлагалось преобразовать территорию складов, гаражей и производственных объектов в новый жилой район с многоэтажной застройкой, школой на 600 мест, несколькими детскими садами, общественными пространствами и парком. Также проект предусматривал реконструкцию улиц Минёров, Коммунаров и Патрокл.
Насколько этот проект связан с включённым в новый план КРТ объектом в районе улицы Слуцкого, пока не известно. Однако совпадение территории и градостроительных параметров позволяет предположить, что речь может идти о развитии одной и той же площадки. Реализация проекта рассчитана на период с 2028 по 2043 год, а объём жилья должен составить 95 тысяч квадратных метров.
Не исключено, что часть решений по КРТ в районе улицы Минёров, также включенной в план и рассчитанной на 128 тысяч квадратных метров жилой застройки, также будет увязана с развитием территории Слуцкого. Однако какой-либо официальной информации о параметрах КРТ на Минёров пока не публиковалось.
Определённая история развития есть и у территории в районе улицы Волховской. Ещё до появления механизма КРТ участок рассматривался в рамках программы развития застроенных территорий (РЗТ). В 2021 году министерство строительства Приморского края проводило аукционы на право освоения квартала в границах улиц Волховской, Талалихина и Героев Хасана. После отказа первоначального победителя — компании «Паритет» — был проведён повторный аукцион, по итогам которого договор РЗТ заключили с ООО «РегионСнаб».
Насколько тот проект связан с включённым в новый план КРТ объектом в районе Волховской, официально пока не уточняется. Однако совпадение территории позволяет предположить преемственность между ранее запланированной реновацией и новым механизмом комплексного развития территории. Реализация рассчитана на период с 2028 по 2043 год, а объём жилья должен составить 154 тысячи квадратных метров.
В плане есть, но что там будут строить — пока неизвестно.
Если по Юмашева, Тюменской, Снеговой Пади, Спортивной или острову Елены уже существуют мастер-планы, известны инвесторы и опубликованы основные параметры будущей застройки, то по значительной части территорий из нового плана КРТ информации пока практически нет. При этом речь идёт не о небольших площадках, а о проектах, которые в перспективе могут кардинально изменить отдельные районы Владивостока.
Самым масштабным проектом всего документа стало КРТ в районе посёлка Поспелово на острове Русском. Здесь до 2043 года планируется построить 1,145 млн квадратных метров жилья — почти четверть всего объёма застройки, предусмотренного планом для Владивостока. Однако публичной концепции будущего района пока представлено не было.
При этом сама территория уже несколько лет фигурирует в различных градостроительных проектах. Раньше здесь обсуждалось создание киностудии, образовательного и IT-кластера, экстрим-парка, туристической инфраструктуры и общественных пространств. В 2025 году администрация Владивостока даже утвердила документацию по планировке территории площадью более 131 гектара, предусматривавшую строительство киностудии «Остров», центра IT-технологий, гостиничных объектов и спортивных площадок. Однако весной 2026 года этот проект был отменён после протеста прокуратуры Приморского края.
Киностудия на Русском откладывается — мэрия Владивостока отменила ППТ в районе Поспелово.
Документацию, которая должна была открыть дорогу застройке 131 гектара, отменили после протеста прокуратуры Приморья.
Вторым по объёму жилья проектом оказался КРТ в районе улицы Ладыгина. До 2043 года здесь планируется построить 472 тысячи квадратных метров жилья. Однако на сегодняшний день в открытом доступе отсутствует какая-либо подробная информация о проекте, его возможных инвесторах и будущем облике территории.
Похожая ситуация складывается и с КРТ в районе улицы Окатовой. Реализация проекта запланирована на период с 2029 по 2044 год, а заявленный объём строительства составляет 351 тысячу квадратных метров жилья. Несмотря на масштаб территории, официально представлены лишь сроки реализации и прогнозируемые показатели жилищного строительства, тогда как параметры застройки и концепция будущего района пока остаются неизвестными.
Сразу три проекта комплексного развития территории власти запланировали в районе улицы Калинина. Калинина-1, Калинина-2 и Калинина-3 рассчитаны на реализацию с 2028 по 2043 год и совокупно предполагают строительство более 650 тысяч квадратных метров жилья. Каких-либо публичных материалов о будущем облике кварталов, транспортной схеме, социальной инфраструктуре или потенциальных инвесторах тоже пока не представлено.
Также до 2037 года власти планируют реализовать КРТ жилой застройки в районе мыса Бурного с заявленным объёмом жилья 170 тысяч квадратных метров. Несмотря на расположение в одной из наиболее заметных частей Владивостока рядом с уже сформированной общественно-деловой застройкой, каких-либо публичных материалов о будущем развитии территории пока не представлено.
Похожая ситуация складывается и с КРТ в районе мыса Фирсова. Проект нежилой застройки рассчитан до 2042 года и предполагает освоение территории с параметрами, сопоставимыми с крупным городским кварталом.
Одним из самых загадочных проектов выглядит КРТ в районе улицы Пологой. Срок реализации обозначен с 2028 по 2043 год, а объём жилья составляет сравнительно небольшие 32,4 тысячи квадратных метров.
Практически отсутствует информация и о КРТ в районе улицы Приморской, где до 2043 года планируется строительство 266 тысяч квадратных метров жилья.
Ещё одна площадка фигурирует в районе Снеговой Пади как КРТ незастроенной территории. В отличие от уже реализуемого проекта ГК «Восточный луч», речь идёт о другом участке, рассчитанном на освоение с 2029 по 2044 год. Здесь предусмотрено строительство 77 тысяч квадратных метров жилья, однако подробности развития территории также пока не раскрываются.
Именно по этим и ряду других территорий редакция ИА PrimaMedia направила запрос в министерство архитектуры и градостроительной политики Приморского края. Среди вопросов — границы будущих КРТ, параметры застройки, объёмы социальной инфраструктуры, сроки подготовки документации и информация о потенциальных инвесторах. После получения ответа материал будет дополнен.
Не только Владивосток.
Хотя основное внимание в документе уделено Владивостоку, в план комплексного развития территорий вошли также проекты в Надеждинском муниципальном округе и Артёме.
Одним из них стало КРТ в районе улицы Садовой в селе Прохладное. Проект рассчитан на период с 2025 по 2030 год и предполагает строительство 12,4 тысячи квадратных метров жилья. Он уже вошел в историю как первый в Приморском крае проект КРТ для индивидуального жилищного строительства. В декабре 2025 года договор о комплексном развитии территории был подписан с компанией S.UN Group.
На участке площадью 13,6 гектара девелопер планирует создать коттеджный посёлок примерно на 120 домов с собственной набережной, парком и коммерческой инфраструктурой. Вместе с тем проект уже вызвал вопросы у жителей. В опубликованных материалах отсутствовала информация о строительстве школы, детского сада или медицинских объектов, из-за чего в социальных сетях развернулась дискуссия о том, насколько такой формат соответствует принципам комплексного развития территории.
120 домов вырастут в Надеждинском районе Приморья в рамках первого КРТ для ИЖС.
Анонсированный проект пока не включает строительство школ и детсадов, что волнует жителей региона.
Значительно меньше информации имеется о втором проекте в Надеждинском округе — КРТ в районе посёлка Тавричанка на улицах Парковой и Горняка. Согласно плану, его реализация рассчитана на период с 2028 по 2043 год, а объем жилья должен составить 13,7 тысячи квадратных метров. Однако каких-либо публичных концепций, данных о потенциальных инвесторах или параметрах будущей застройки пока не представлено.
Ещё один проект включён в план для Артёмовского городского округа. Речь идёт о КРТ в районе улицы Сучанского, реализация которого запланирована на 2026−2033 годы. Здесь предполагается строительство 32,6 тысячи квадратных метров жилья. На данный момент в открытом доступе также отсутствуют подробности о границах территории, концепции развития и возможных участниках проекта.
Выкуп жилья для КРТ теперь не оценят «вчерашними» рублями.
Депутаты хотят пересмотреть за изымаемые дома от даты решения о застройке.
Напомним, что пока власти планируют новые территории под комплексное развитие, на федеральном уровне обсуждают изменения в законодательстве, которые могут напрямую затронуть тысячи собственников жилья. В конце мая Государственная дума в первом чтении рассмотрела законопроект, который предлагает изменить порядок расчёта компенсации за квартиры, изымаемые в рамках КРТ. Сейчас размер выплаты определяется исходя из рыночной стоимости жилья на день, предшествующий принятию решения о комплексном развитии территории. Однако между самим решением и фактическим расселением зачастую проходят годы.
Авторы инициативы обращают внимание, что за это время стоимость недвижимости может существенно вырасти. В результате собственники рискуют получить компенсацию, которая уже не позволяет приобрести аналогичное жильё на рынке. В качестве примера приводится ситуация в Архангельской области, где инвесторы предлагали выкупать квартиры по цене около 60 тысяч рублей за квадратный метр, тогда как на момент заключения соглашений рыночная стоимость аналогичного жилья достигала 90 тысяч рублей.
Законопроект предлагает отказаться от жёсткой привязки к дате принятия решения о КРТ и определять размер компенсации непосредственно на момент заключения соглашения с собственником.