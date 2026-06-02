COMESA заинтересована в сотрудничестве с Россией в области экономики

Этиянг также отметил, что объединение рассчитывает на поддержку Москвы в борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью и другими угрозами. «Да, поддержка могла бы быть в форме технической помощи, когда российские эксперты приезжают в наши страны-участницы и помогают им анализировать такие вызовы, использовать новые технологии для выявления этих угроз безопасности, а также готовить их к реагированию. То есть понимать, как реагировать на эти вызовы», — сказал он, отвечая на вопрос о возможной подготовке африканских военнослужащих.