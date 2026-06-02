COMESA заинтересована в сотрудничестве с Россией в области экономики

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Общий рынок Восточной и Южной Африки (COMESA) заинтересован в сотрудничестве с Россией в экономической сфере. Об этом заявил «Известиям» руководитель программы организации по вопросам управления, мира и безопасности Ойта Этиянг.
«Да, это направление, которое мы могли бы использовать. Поскольку объединение выступает торговой организацией, такая платформа (разрабатываемая объединением система для трансграничных расчетов в местных валютах — прим. ТАСС) даст населению региона возможность активнее торговать. Это та сфера, в которой Россия могла бы поддержать COMESA с точки зрения развития региональной цифровой платежной платформы», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Этиянг указал, что для РФ участие в развитии такой инфраструктуры может стать дополнительным каналом выхода в страны объединения. «Я вижу в этом взаимную выгоду: мы не только развивали бы собственную инфраструктуру, но и Россия получила бы доступ к рынкам, которые предоставляет COMESA», — добавил представитель объединения.
Этиянг также отметил, что объединение рассчитывает на поддержку Москвы в борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью и другими угрозами. «Да, поддержка могла бы быть в форме технической помощи, когда российские эксперты приезжают в наши страны-участницы и помогают им анализировать такие вызовы, использовать новые технологии для выявления этих угроз безопасности, а также готовить их к реагированию. То есть понимать, как реагировать на эти вызовы», — сказал он, отвечая на вопрос о возможной подготовке африканских военнослужащих.