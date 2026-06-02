Белорусского порта в Приморье пока не будет

Проект строительства нового терминала «с нуля» на данном этапе экономически не выгоден.

Источник: PrimaMedia.ru

Белоруссия оставила до лучших экономических времен проект по созданию собственного порта в Приморском крае. В нынешних реалиях братьям-сябрам проще работать с тем же Китаем через Балтику, а в перспективе и через Мурманск, сообщает ИА PrimaMedia.

«По этому проекту: мы его держим в резерве. Когда экономическая ситуация сложится чуть получше, мы его обязательно запустим. Время санкционного давления нужно немножко переждать. Порт — это очень серьезное сооружение, значительное по своим затратам. Думаю, что все впереди. Мы держим в резерве этот проект, пока без партнеров из Беларуси не реализуем», — сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко 1 июня в Минске по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске (цитаты белорусского госагентства «БелТА», 18+).

О том, что проект «заморожен», ИА PrimaMedia сообщало ещё два месяца назад. Белоруссия хочет построить терминал в порту Мурманска с расчетом на дальнейший выход на Северный морской путь. Но это тоже очень сложный и долгоиграющий проект.

«Приморская верфь» разместится непосредственно в городской черте Владивостока.

Проект пока находится на стадии получения территории.

Власти Приморья в качестве площадок под размещение терминала предлагали район бухты Суходол в Шкотовском районе и Хасанский район.

Отметим, что Олег Кожемяко во время очередного визита в дружественную страну посетил Минский автомобильный завод (МАЗ). И отметил среди его продукции новый туристический автобус. При этом во Владивостоке есть собственное сборочное производство автобусов из китайских машинокомплектов под брендом «Соллерс». Видимо, не тех комплектаций.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
