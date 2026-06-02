Лососёвая путина- 2026 началась в Хабаровском крае

В Хабаровском крае началась лососевая путина 2026 года. Прогнозируемый вылов для региона утверждён в 55 тысяч тонн, при том, что в целом на Дальнем Востоке будет добыто 227 тысяч тонн, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Основу уловов традиционно составят горбуша, ее предполагается добыть 27,7 тысячи тонн, и кета, объемы ее вылова, — 26,3 тысячи тонн. По прогнозу рыбохозяйственной науки, Хабаровский край в этом году сохранит второе место в регионе по вылову тихоокеанских лососей.
— Хабаровский край остаётся одним из ключевых регионов Дальнего Востока по добыче тихоокеанских лососей, уступая только Камчатке, — отметил председатель комитета рыбного хозяйства правительства края Никита Король. — Наша задача — провести путину организованно, с соблюдением научных рекомендаций и мер по сохранению популяции лососевых.
С 1 июня промысел начался в подзоне Приморье в границах нашего края. С 15 июня лов откроется на реке Амур и Амурском лимане, с 1 июля — в Северо-Охотоморской подзоне, куда входят Охотский, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы.
Путина по рекомендациям науки пройдет с некоторыми ограничениями. Для рыбаков установлен режим пропуска рыбы на нерестилища. На Амуре для ставных неводов введён один проходной день в неделю, для плавных сетей — день через день.
На морских рыболовных участках в подзоне Приморье в период активного хода горбуши и массового хода кеты — не менее одних суток в неделю, на пресноводных участках — не менее двух суток подряд.
Все это делается, чтобы сохранить популяцию лососевых, дать рыбе отнереститься и дать потомство.