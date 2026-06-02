Первые арбузы уже в пути: Казахстан начал экспорт бахчевых в Россию

Казахстанские производители приступили к поставкам ранних арбузов и дынь в Россию. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства республики.
В ведомстве отметили, что в стране стартовала уборка урожая бахчевых культур нового сезона. Первые партии продукции уже направлены как на внутренний рынок, так и за пределы Казахстана. В числе экспортных направлений названа Российская Федерация.
Основной сбор урожая сейчас ведется в Туркестанской области, которая считается главным регионом страны по выращиванию бахчевых культур. По данным Минсельхоза, аграрии уже собрали около 600 тонн арбузов и 500 тонн дынь.
В министерстве подчеркнули, что получить ранний урожай удалось благодаря благоприятным погодным условиям и использованию современных агротехнологий. Это позволило вывести продукцию на рынок раньше традиционных сроков.
Первые партии бахчевых уже поступают в крупные города Казахстана, где началась их реализация. Одновременно производители приступили к выполнению экспортных контрактов.
Туркестанская область на протяжении многих лет остается одним из ключевых центров бахчеводства республики. Значительная часть выращиваемых здесь арбузов и дынь ежегодно поставляется как на внутренний рынок, так и зарубежным покупателям.
Начало экспортных поставок означает фактическое открытие нового сезона торговли бахчевыми культурами. По мере увеличения объемов сбора урожая количество продукции, направляемой в Россию и на внутренний рынок Казахстана, будет постепенно расти.
