Вкладчикам объяснили, когда выгоднее закрыть депозит и открыть новый

Как пояснил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич, если с момента открытия вклада прошло всего несколько дней, клиент может без существенных потерь закрыть текущий договор и разместить средства на новых, более привлекательных условиях. Однако перед совершением этого шага необходимо провести детальное сравнение: убедиться в идентичности сроков нового и старого депозитов или в том, что изменение срока является для клиента приемлемым, а также сопоставить все сопутствующие условия по продуктам.
Решение становится значительно сложнее, если к моменту обнаружения более высокой ставки истекла уже половина срока действия вклада. В этом случае, по мнению эксперта, необходимо оценить не только абсолютную разницу в доходности, но и общую рыночную конъюнктуру. Костюкевич настоятельно рекомендует вкладчикам проводить регулярный мониторинг финансового рынка. Следует проанализировать, является ли повышение ставок единичным случаем или же наметился устойчивый тренд на их рост.
Особое внимание стоит уделить действиям системно значимых кредитных организаций: меняли ли они свои условия в последние дни и как это соотносится с их долей на рынке. Важным аспектом для принятия решения является календарь заседаний Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Финансовые организации, как правило, начинают превентивно корректировать свои тарифные сетки примерно за неделю до предстоящего заседания и продолжают эту политику в течение одной-двух недель после него.