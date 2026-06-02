Беременным студенткам напомнили о праве на декретный отпуск с выплатами

Депутат Коломейцев: студентки могут получить декретный отпуск с выплатой.

Источник: Комсомольская правда

В России беременные студентки имеют право на декретный отпуск с пособием в размере регионального прожиточного минимума — выплата производится сразу за весь период. Об этом напомнил депутат Николай Коломейцев для РИА Новости.

«Пособие для таких мамочек рассчитывается от регионального прожиточного минимума и начисляется сразу за весь период отпуска», — пояснил депутат.

По словам эксперта, речь идет о студентках очной формы обучения — в университетах, колледжах или профессиональных училищах. Получить пособие от Соцфонда можно вне зависимости от того, платит ли девушка за учебу или учится на бюджете.

Для выплаты средств понадобятся справки из женской консультации и деканата. При этом академический отпуск не имеет значения, уточнил Коломейцев.

Напомним, что с марта в России обновили список медицинской помощи, которая оказывается беременным и роженицам.