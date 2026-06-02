Сбер: речевая аналитика может снизить эффективность звонков мошенников

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Применение больших языковых моделей для анализа телефонного разговора и выявления признаков мошеннического сценария может существенно снизить эффективность телефонного мошенничества. Об этом в интервью ТАСС в преддверии ПМЭФ-2026 рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Речь идет о применении больших языковых моделей для анализа телефонного разговора и выявления признаков мошеннического сценария. Важно, что это не “прослушивание всех разговоров”. Такой технологический контур должен выстраиваться строго в рамках закона, с соблюдением требований к персональным данным, тайне связи и приватности. Но технологически мы уже понимаем, как на уровне речи можно анализировать признаки мошеннической атаки: давление, просьбы установить программы, требования финансовых переводов и других действий с деньгами, запреты советоваться с близкими или сотрудниками банка», — рассказал Кузнецов.
По его словам, если такая система будет развернута на уровне телеком-инфраструктуры и связана с банковскими антифрод-системами, она сможет существенно снизить эффективность телефонного мошенничества и резко уменьшить результативность обмана. Это может стать одним из ключевых технологических элементов будущего контура защиты в стране.
«В противодействии и борьбе важно использовать технологию еще и потому, что злоумышленники уже используют такие решения в преступных целях. Они изучают мошеннические звонки, где жертвы “сорвались с крючка”, и анализируют, в какой момент жертва могла распознать мошенника, а затем генерируют с помощью ИИ новый сценарий атаки с учетом собственных ошибок», — отметил Кузнецов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.
