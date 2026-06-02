В Новосибирске ввели в эксплуатацию гостиничный комплекс «Турист» на площади Маркса

Гостиница в скором времени начнёт работу. Как написал в своём МАХ-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, для города это важное событие. Строительство гостиницы, начавшееся ещё в 1968 году, стало одним из самых известных долгостроев. Теперь этот этап завершён.
Новый комплекс включает 200 номеров, конференц-залы, ресторан, выставочные площади и подземную парковку. Также предусмотрен выход из подземного перехода метро. Общая площадь введённой части превышает 35 тысяч квадратных метров.
Особое внимание уделено благоустройству прилегающей территории. Рядом с гостиницей создано современное общественное пространство с зелёными зонами, прогулочными дорожками и местами для отдыха.
Ранее мы рассказывали, что прокуратура выявила шесть долгостроев в Новосибирске, о которых замалчивают.
Татьяна Картавых