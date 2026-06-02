Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске ввели в эксплуатацию гостиничный комплекс «Турист» на площади Маркса

Здание долгое время являлось самым известным долгостроем Новосибирска.

Источник: НДН.ИНФО

Гостиница в скором времени начнёт работу. Как написал в своём МАХ-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, для города это важное событие. Строительство гостиницы, начавшееся ещё в 1968 году, стало одним из самых известных долгостроев. Теперь этот этап завершён.

Новый комплекс включает 200 номеров, конференц-залы, ресторан, выставочные площади и подземную парковку. Также предусмотрен выход из подземного перехода метро. Общая площадь введённой части превышает 35 тысяч квадратных метров.

Особое внимание уделено благоустройству прилегающей территории. Рядом с гостиницей создано современное общественное пространство с зелёными зонами, прогулочными дорожками и местами для отдыха.

Татьяна Картавых