Крупные банки начали повышать ставки по вкладам вопреки циклу смягчения ЦБ

По оценке ВТБ, к концу апреля 2026 года объем средств населения на накопительных продуктах в России достиг 67,2 трлн рублей, увеличившись на 13% в годовом выражении. Аналитики ожидают, что агрессивная борьба за короткие деньги продолжится до середины лета, после чего доходность по депозитам начнет синхронизироваться с траекторией ключевой ставки.