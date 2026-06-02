Стало известно, какие категориям граждан работодатель обязан предоставить отпуск за свой счёт

Юрист Портнова: отпуск за свой счёт положен работающим пенсионерам и инвалидам.

Источник: Комсомольская правда

Работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет работающим пенсионерам, инвалидам и некоторым гражданам по семейным обстоятельствам. Об этом напомнила юрист Марианна Портнова.

Как уточнила юрист, пенсионеры, которые продолжают работать, имеют право на неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней ежегодно.

«Аналогичный по продолжительности отпуск положен родителям и супругам военнослужащих или сотрудников МВД, умерших из-за военной травмы или заболевания. Работающие инвалиды могут брать отпуск без сохранения зарплаты до 60 календарных дней в году», — пояснила юрист для РИА Новости.

Портнова добавила, при наличии уважительных семейных причин — рождении ребенка, свадьбы или кончины близкого родственника — работодатель не может отказать сотруднику, подавшему письменное заявление, в предоставлении до пяти календарных дней неоплачиваемого отпуска.

Накануне в ГД РФ выступили с инициативой увеличить число отпускных дней в году до 35.