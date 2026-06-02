В ДФО одним из ключевых факторов роста производительности стали трудовые ресурсы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Рост производительности труда на Дальнем Востоке обеспечен не только повышением эффективности предприятий, но и перераспределением работников в более производительные отрасли экономики, говорится в исследовании ФАНУ «Востокгосплан», которое есть в распоряжении ТАСС.
«Такое различие значимо с содержательной точки зрения. Динамика производительности в России в целом носит преимущественно интенсивный характер, обусловленный модернизацией и технологическими изменениями внутри сложившейся отраслевой структуры. ДФО, помимо повышения эффективности внутри отраслей, задействует экстенсивный механизм. В макрорегионе идет масштабное перераспределение трудовых ресурсов в высокопроизводительные сырьевые и инфраструктурные секторы, связанные с реализацией инвестиционных проектов федерального масштаба», — приводятся в сообщении слова руководителя направления «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» ФАНУ «Востокгосплан» Игоря Лаврентьева.
Лаврентьев отметил, что в условиях дефицита кадров особую важность для Дальнего Востока приобретают механизмы повышения производительности труда. По его мнению, для дальнейшего роста показателя необходимо развивать высокотехнологичные обрабатывающие производства, внедрять современные технологии в добывающем секторе и использовать сырьевые проекты как источник спроса на продукцию переработки и сопутствующие сервисы.
По данным исследования, за семь лет производительность труда в ДФО выросла на 26% — с 1,188 млн до 1,493 млн рублей на одного занятого в экономике в год в постоянных ценах. В среднем по России показатель увеличился на 24% — с 1,149 млн до 1,424 млн рублей.
Исследование показало, что в целом по стране более 99% прироста производительности труда, или 273,5 тыс. рублей на человека, обеспечено внутриотраслевыми факторами. Среди них внедрение новых технологий, модернизация производств, повышение квалификации сотрудников и совершенствование производственных процессов.
На Дальнем Востоке дополнительным источником роста стало перераспределение трудовых ресурсов между отраслями. По оценке экспертов, структурный эффект обеспечил около 23% прироста производительности труда, или порядка 70 тыс. рублей на человека. Преимущественно занятость увеличилась в горнодобывающей отрасли и строительстве. Доля занятых в добыче полезных ископаемых выросла с 3,4% до 4,4%, а в строительстве — с 8,5% до 9,4%. При этом производительность труда в этих секторах превышает средний уровень по макрорегиону.