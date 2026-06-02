Россияне отказываются от карт: каждый девятый перешел в онлайн

Аналитики выяснили, как жители страны расплачиваются за покупки. Почти треть бывших пользователей пластика перестали его перевыпускать после истечения срока. Результаты опроса публикует РИА Новости.
Около 11% респондентов вообще не пользуются физическими картами. Из них 29% раньше использовали пластик, но после окончания срока действия оформили только виртуальную версию. Еще 14% изначально завели цифровую карту.
Среди тех, кто сохранил пластик, лишь треть никогда не прибегает к альтернативным способам оплаты. Остальные совмещают карты с СБП и приложениями для бесконтактной оплаты. Наиболее активно от пластика отказываются мужчины 18−25 лет — 64% из них используют альтернативные способы.
Реже всего к ним прибегают женщины и мужчины старше 50 лет. Эксперты прогнозируют рост доли биометрических платежей по мере распространения технологии в повседневной жизни.
Читайте также: Управляющие компании в России объявили войну интернет-провайдерам.