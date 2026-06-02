Отели Владивостока начинают подготовку к ВЭФ-2026

Для проживания участников ВЭФ-2026 в Приморье определены 23 отеля. Их готовность к приему гостей будут проверять специалисты, начиная с июня. Это — ежегодная работа надзорных органов по контролю за соблюдением всех требований перед стартом форума.

Источник: Freepik

То, как будет проходить этот процесс в 2026 году, обсудили участники межведомственного совещания — сотрудники Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, Управления МЧС России по Приморскому краю, Росгвардии, администрации Владивостока, министерства туризма Приморского края и Фонда «Росконгресс».

«Комплексные проверки пройдут в дальневосточной столице в 23 отелях разной звездности. В ходе мониторинга специалисты проверят соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. На особом внимании — выполнение норм пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов. Будет уделено внимание и цифровой инфраструктуре для приема гостей. Первый этап мониторинга запланирован уже на середину июня», — пояснили в министерстве туризма Приморского края.

11-й Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке на острове Русском с 1 по 4 сентября.

