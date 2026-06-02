Почти для половины опрошенных россиян уход зарубежных сервисов не стал значимым

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Около половины опрошенных россиян заявили, что в их жизни ничего не изменилось после ухода иностранных сервисов. Почти каждый второй убежден, что отечественные сервисы обеспечивают технологическую независимость и ускоряют науку. Это следует из опроса, проведенного Сбером совместно с медиахолдингом Rambler&Co в преддверии ПМЭФ-2026 (материалы есть у ТАСС).
Согласно данным исследования, почти для половины россиян (48%) уход зарубежных сервисов не оказался значимым: 33% заявили, что в их жизни ничего не изменилось, 10% — что они и раньше пользовались российскими сервисами, а 5% убеждены, что отечественные аналоги всегда были лучше. Еще 33% сообщили, что им их не хватает.
В то же время, почти каждый второй респондент убежден: собственные цифровые сервисы стране необходимы, поскольку дают технологическую независимость (так ответили 40% опрошенных) и помогают развивать науку (4%). Но одной отечественной «прописки» мало: такие решения должны быть удобными и функциональными (19%).
При этом каждый пятый (21%) полагает, что нужно создать условия для здоровой конкуренции между решениями разных стран, а рынок все расставит по своим местам. 11% респондентов предпочитают отечественным разработкам доступ к лучшим мировым решениям. И лишь 5% заявили, что цифровые сервисы не важны для экономики.
Востребованность и качество.
Топ самых востребованных российских решений в цифре возглавили банковские приложения — 30% россиян чаще всего используют именно их. Чуть уступают поисковики (26%), на третьей позиции — маркетплейсы (14%). В топ-5 также вошли портал «Госуслуги» (10%), карты и навигация (7%). Только 5% опрошенных назвали соцсети.
По поводу сравнительного качества российских и зарубежных аналогов мнения разделились. Четверть опрошенных (25%) не видит разницы между отечественными и западными сервисами. Остальным не хватает прежде всего интеграции с привычными сервисами и зарубежного контента (по 25%). 8% респондентов просто хотят отслеживать мировые тренды, а 5% признались, что всего лишь скучают по привычному интерфейсу.
Каждый третий опрошенный (34%) считает, что за последние годы российские цифровые сервисы стали лучше, причем 16% расценивают эти улучшения как значительные. 20% не заметили особых изменений, но довольны тем, что все работает.
Опрос проводился с 14 по 21 мая 2026 года на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co, в нем приняли участие 3,5 тыс. интернет-пользователей.