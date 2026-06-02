Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ФНС объяснили, может ли кешбэк облагаться налогом

Федеральная налоговая служба выпустила официальные разъяснения относительно порядка налогообложения банковских программ лояльности, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В ведомстве подтвердили, что стандартный кешбэк, начисляемый кредитными организациями по картам за совершение покупок, не классифицируется как налогооблагаемый доход для физических лиц и полностью освобожден от обложения НДФЛ.

Данная позиция основана на том, что такие выплаты рассматриваются не как прямая экономическая выгода, а как форма скидки на приобретённые товары или услуги, предоставляемая в рамках маркетинговых акций.

Налоговая служба исключила возможность включения подобных поступлений в налогооблагаемую базу, однако уточнила, что существуют исключительные ситуации, когда подобные выплаты могут подлежать налогообложению.

Речь идёт о случаях, когда денежные средства поступают не в рамках публичной оферты, характерной для массовых программ лояльности.

Кроме этого, налогом облагаются вознаграждения, полученные в рамках трудовых отношений, а также выплаты, которые по своей сути являются платой за оказание услуг, выполнение работ или поставку товаров.

В дополнение к этому ФНС затронула вопрос налогообложения процентных доходов по вкладам.

В этом механизме расчёт налога осуществляется на основании агрегированных данных, которые банки в обязательном порядке передают в налоговую службу.

Важно отметить, что кредитные организации предоставляют сведения о совокупном процентном доходе клиента за год общей суммой, без детализации по каждому отдельному вкладу или счёту.