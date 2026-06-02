В ФНС объяснили, может ли кешбэк облагаться налогом

В ведомстве подтвердили, что стандартный кешбэк, начисляемый кредитными организациями по картам за совершение покупок, не классифицируется как налогооблагаемый доход для физических лиц и полностью освобожден от обложения НДФЛ.
Данная позиция основана на том, что такие выплаты рассматриваются не как прямая экономическая выгода, а как форма скидки на приобретённые товары или услуги, предоставляемая в рамках маркетинговых акций.
Налоговая служба исключила возможность включения подобных поступлений в налогооблагаемую базу, однако уточнила, что существуют исключительные ситуации, когда подобные выплаты могут подлежать налогообложению.
Речь идёт о случаях, когда денежные средства поступают не в рамках публичной оферты, характерной для массовых программ лояльности.
Кроме этого, налогом облагаются вознаграждения, полученные в рамках трудовых отношений, а также выплаты, которые по своей сути являются платой за оказание услуг, выполнение работ или поставку товаров.
В дополнение к этому ФНС затронула вопрос налогообложения процентных доходов по вкладам.
В этом механизме расчёт налога осуществляется на основании агрегированных данных, которые банки в обязательном порядке передают в налоговую службу.
Важно отметить, что кредитные организации предоставляют сведения о совокупном процентном доходе клиента за год общей суммой, без детализации по каждому отдельному вкладу или счёту.