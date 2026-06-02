В России запустили сервис управления доменами для нерезидентов

В доменных зонах .ru, .рф и .su с 1 сентября 2026 года будет обязательна идентификация администраторов доменов через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), без нее управлять доменами не получится. Идентификация через систему становится обязательной как для новых доменов, так и для действующих.