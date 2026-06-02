В России запустили сервис управления доменами для нерезидентов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Группа компаний «Рунити» (объединяет несколько доменных регистраторов) решила запустить услугу управления доменными именами для нерезидентов, сообщили ТАСС в пресс-службе «Рунити».
В доменных зонах .ru, .рф и .su с 1 сентября 2026 года будет обязательна идентификация администраторов доменов через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), без нее управлять доменами не получится. Идентификация через систему становится обязательной как для новых доменов, так и для действующих.
«Для нерезидентов идентификация может быть затруднена из-за необходимости локального присутствия для создания подтвержденной учетной записи в ЕСИА», — признают в ГК.
Домен нерезидента, как пояснили в «Рунити», будет регистрироваться на одну из компаний в контуре ГК с пройденной идентификацией, а управление фактически останется за человеком: для этого ему нужен будет только личный кабинет. Нерезидент сможет продолжать, например, продлевать действие своих доменов.
Услуга будет доступна со 2 июня у регистраторов «Рег.ру» и «Руцентр» — оба они входят в «Рунити». Глава отдела развития сервисов в ГК Ирина Белоус заметила, что, например, в одном только «Рег.ру» есть домены около 80 тыс. нерезидентов.