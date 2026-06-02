Оксана Лут и Юрий Слюсарь обсудили развитие АПК Ростовской области

Как отметила Оксана Лут, Ростовская область вносит значимый вклад в развитие агропромышленного комплекса России и является одним из крупнейших производителей зерна. В текущем году посевная площадь прогнозируется на уровне порядка 5 млн га, из них озимые зерновые — на площади 2,9 млн га. При этом по итогам 2025 года уровень самообеспеченности семенами основных сельхозкультур в регионе составил почти 84%, что является высоким показателем.