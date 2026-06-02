Оксана Лут и Юрий Слюсарь обсудили развитие АПК Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь встретился с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут. Руководители обсудили развитие агропромышленного комплекса донского региона, в том числе систем мелиорации, и государственную поддержку.
Как отметила Оксана Лут, Ростовская область вносит значимый вклад в развитие агропромышленного комплекса России и является одним из крупнейших производителей зерна. В текущем году посевная площадь прогнозируется на уровне порядка 5 млн га, из них озимые зерновые — на площади 2,9 млн га. При этом по итогам 2025 года уровень самообеспеченности семенами основных сельхозкультур в регионе составил почти 84%, что является высоким показателем.
Пищевая отрасль региона в прошлом году показала положительную динамику. Выросло производство жидкого обработанного молока, мясных полуфабрикатов, сливочного масла, хлеба и хлебобулочных изделий. Кроме того, Ростовская область уверенно сохраняет позиции в числе ведущих экспортных регионов России.
Стабильному развитию отрасли способствуют системные меры господдержки. В текущем году на эти цели региону направлено почти 5 млрд рублей.
Губернатор поблагодарил Минсельхоз РФ и лично министра за адресную, быструю помощь Ростовской области, которая больше всех пострадала от заморозков и засухи последних двух лет. Донские аграрии были на грани выживания, но своевременные федеральные средства позволили подготовиться к весеннему севу и надеяться на новый урожай.
В ходе встречи отдельное внимание было уделено мелиоративному комплексу. В текущем году на развитие мелиорации области предусмотрено 64 млн рублей из федерального бюджета.
Также Оксана Лут и Юрий Слюсарь обсудили ряд других важных вопросов, в том числе развитие сельских территорий и аграрного образования Ростовской области.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.