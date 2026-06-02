Что мешает экономике Казахстана расти быстрее: появился новый инструмент

Казахстан сделал еще один шаг к более точному пониманию того, как развивается экономика страны. Министерство национальной экономики утвердило методику расчета потенциального валового внутреннего продукта (ВВП) — показателя, который позволит определить, насколько быстро экономика может расти без перегрева и инфляционного давления.
На первый взгляд новость может показаться сугубо технической. Однако именно этот показатель во многих странах считается одним из ключевых ориентиров для экономической политики, прогнозов и оценки эффективности реформ.
Что такое потенциальный ВВП и почему это важно.
Если фактический ВВП показывает, сколько товаров и услуг экономика произвела сегодня, то потенциальный ВВП отвечает на другой вопрос: сколько страна способна производить при максимально эффективном использовании своих ресурсов.
Речь идет о ситуации, когда предприятия работают без серьезных простоев, рабочая сила используется максимально эффективно, инвестиции дают отдачу, а экономика растет устойчиво, не создавая избыточного инфляционного давления.
Именно поэтому потенциальный ВВП часто называют «скоростью экономики без перегрева».
Для Казахстана расчет такого показателя позволит понять, насколько текущие темпы роста соответствуют реальным возможностям страны.
Если фактический рост значительно превышает потенциальный, это может сигнализировать о рисках ускорения инфляции и дисбалансов. Если же экономика растет медленнее своего потенциала, это может говорить о наличии неиспользованных резервов и возможностей для дополнительного роста.
Как будут считать потенциал экономики.
Новая методика основана на международной практике и предусматривает использование производственной функции Кобба — Дугласа — одного из наиболее распространенных инструментов макроэкономического анализа в мире.
Подход позволяет оценить вклад ключевых факторов производства в экономический рост.
Среди них:
занятость населения; инвестиции; накопленный основной капитал; технологический прогресс и производительность.
Особое внимание будет уделяться так называемой совокупной факторной производительности — показателю, который отражает эффективность использования труда и капитала.
Именно этот фактор часто считается главным источником долгосрочного роста развитых экономик.
Откуда будут брать данные.
Для расчета потенциального ВВП планируется использовать официальную статистику Бюро национальной статистики.
Оценка будет проводиться на ежеквартальной основе, что позволит регулярно отслеживать состояние экономики и изменения ее возможностей.
Это особенно актуально на фоне глобальной экономической нестабильности, высокой волатильности сырьевых рынков и структурных изменений внутри страны.
Для чего нужны такие расчеты.
Полученные оценки будут использоваться прежде всего в аналитических целях.
Они помогут определять фазу экономического цикла, оценивать качество экономического роста и формировать более точные прогнозы.
Фактически речь идет о создании дополнительного инструмента, который позволит государству лучше понимать, за счет чего растет экономика и насколько этот рост является устойчивым.
Для бизнеса и инвесторов такие оценки также имеют значение. Потенциальный ВВП позволяет увидеть не только текущую ситуацию, но и долгосрочные возможности экономики, а также понять, насколько эффективно используются имеющиеся ресурсы.
Новый ориентир для экономической политики.
Эксперты отмечают, что наличие официальной методики расчета потенциального ВВП является важным элементом современной системы макроэкономического анализа.
Во многих странах именно этот показатель используется при разработке бюджетной политики, прогнозировании экономической активности и оценке последствий реформ.
Для Казахстана внедрение такого инструмента означает переход к более глубокому анализу экономических процессов и формирование новых ориентиров для устойчивого роста.
Теперь власти смогут не только фиксировать результаты развития экономики, но и понимать, насколько близко страна подошла к своему реальному экономическому потенциалу.