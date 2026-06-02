«Ведомости»: ВТБ разрабатывает свою ИИ-платформу для роботов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. ВТБ совместно с IT-холдингом Т1 на базе Китайского центра компетенций по искусственному интеллекту разрабатывают собственную ИИ-платформу для роботов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на презентацию банка.
ВТБ курирует развитие ИИ-платформы для финансового сектора, в то время как Т1 занимается расширением платформы для заказчиков из любой другой индустрии, подчеркнул «Ведомостям» представитель банка. Китайский центр компетенций по ИИ в свою очередь используется для поиска и закупки роботов.
Как пишет газета, создаваемая платформа поможет задавать физическим роботам бизнес-задачи, в том числе обслуживать клиентов, осуществлять сбор и доставку денег, обеспечивать охрану. Благодаря ИИ-платформе не потребуется программирование каждого отдельного действия устройства.
Ссылаясь на презентацию банка, издание уточняет, что управление роботами будет осуществляться через интеграционную шину. Она будет служить посредником для обмена данными между моделями Vision Language Action у роботов и ИИ-агентами, которые будут отправлять задачу на шину для переадресации роботу.
Зампред правления ВТБ Вадим Кулик отметил «Ведомостям», что такая ИИ-платформа поможет снизить затраты, ускорит внедрение роботов и ИИ, а также будет управлять ими без специальных знаний и умений. Он также добавил, что усовершенствованная платформа ИИ-агентов откроет новые перспективы в финансовом секторе.