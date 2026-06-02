В Казахстане утвердили методику расчета потенциального ВВП

АСТАНА, 2 сен — Sputnik.
Миннацэкономики утвердило методику расчета потенциального валового внутреннего продукта, сообщили в ведомстве. «Потенциальный ВВП определяет максимально возможный объем производства в экономике при полном использовании факторов производства и отсутствии инфляционного давления», — указывается в сообщении.
Расчет этого показателя позволит определить естественные пределы экономического роста в Казахстане и насколько они выше или ниже фактических значений, считают в Миннацэкономики.
«Методика учитывает международный опыт расчета потенциального ВВП и предусматривает применение широко используемой в мировой практике производственной функции Кобба-Дугласа с оценкой вклада в экономический рост таких факторов, как увеличение занятости, рост инвестиций и основного капитала, а также технологический прогресс (совокупная факторная производительность)», — отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что для расчета будут использовать официальные данные Бюро национальной статистики. При этом оценивать потенциальный ВВП Миннацэкономики планируют осуществлять ежеквартально.
Результаты будут использоваться в аналитических целях для оценки качества экономического роста и определения фазы экономического цикла.