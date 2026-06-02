Минтранс прокомментировал ситуацию с аэропортами на севере Иркутской области

Аэропорт Усть-Илимска продолжает работать, никаких закрытий нет, продажа билетов откроется.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Минтрансе Иркутской области объяснили ситуацию с аэропортами на севере региона, которая вызвала беспокойство у жителей.

— Аэропорт Усть-Илимска продолжает работать, никаких закрытий нет, продажа билетов откроется до конца текущей недели (не позднее 7 июня — Ред.). Аэропорт Усть-Кута ушел на плановый капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы 1 июня, работы продлятся до конца августа, к 1 сентября он должен возобновить прием и отправку самолетов, — говорится в сообщении Минтранса.

По аэропорту Киренска, где действуют ограничения, прорабатывают дополнительные маршруты, как автомобильные, так и воздушные. Сейчас идут переговоры с инвесторами о финансировании текущего ремонта аэродрома, план-график уже готов, ориентировочное начало работ — 20 июня.